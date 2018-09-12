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Kastamonu'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 00:05 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, Araç ilçesine bağlı Müslimler köyü yakınlarında Melek Dikkülah'a (49) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Dikkülah'ın cenazesi Araç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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