Çok sayıda aracın hasar gördüğünü anlatan Küçükkurt, "Biz de bu araçların onarımı için 13 Eylül'den itibaren Kastamonu'da hizmet vermeye başladık. Yurt dışından gelen ekipler de oldu. Yurt dışından gelenlerle birlikte burada çalışmaya başladık. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Yoğun şekilde çalışan araba servisleri geride kalan 6 ayda yaklaşık çok sayıda aracın tamirini yaptı. Araba servisleri ile anlaşmaları biten Brezilyalı ustalar Kastamonu'dan ayrıldı. Yerli ustalar ise araçların tamiri için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Türk ustaları tercih etmeye başladılar"

Yabancı kaporta ustalarının kentten ayrıldığını aktaran Küçükkurt, şunları kaydetti:

"Biz burada tüm teknisyenlerle birlikte 10 binin üzerindeki araç sayısını 6 bine kadar düşürdük. Yaklaşık 4 bin aracın onarımını yaptık. Hala onarım bekleyen 6 bine yakın araç var. Fiyatlar gayet uygun şu anda. Araç sahipleri bugüne kadar yabancı ustalarla Türk ustalar arasında bir kıyaslama yaptılar. Araçlarını yabancı ustalara yaptırmak istiyorlardı ama bunun da farkına vardılar ki aslında Türk ustalarımız da bu konuda çok kabiliyetli ve yetenekliler. Hatta onlardan bir adım daha önde olduğumuzu görerek şu anda Türk ustaları tercih etmeye başladılar. Artık Türkiye'deki ustalarımız da boyasız onarım sistemiyle araçların onarımını çok iyi şekilde yapabildikleri için Kastamonulu araç sahipleri rahatlıkla araçlarını getirip beğendikleri serviste yaptırabilirler."

Bir aracın onarımının 3-4 gün sürdüğünü anlatan Küçükkurt, boyasız onarım sisteminin birçok avantajının olduğunu aktardı.