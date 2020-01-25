Kastamonu'da kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 196 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde 16, Ağlı'da 6, Araç'ta 3, Azdavay'da 29, Cide'de 8, Çatalzeytin'de 7, Daday'da 32, Devrekani'de 27, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 14, Küre'de 9, Pınarbaşı'nda 15, Seydiler'de 9, Şenpazar'da 8, Taşköprü'de 4, Tosya'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

