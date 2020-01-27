Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapalı

Kastamonu'da etkili olan kar dolayısıyla 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.
Bu nedenle il genelinde kapanan 73 köy yolundan 49'u, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Ağlı'da 2, Azdavay'da 13, Daday'da 5, İnebolu'da 3 ve Şenpazar'da 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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