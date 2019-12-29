HABER
  4. Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köyden 36'sının yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 50, Bozkurt'ta 4, İnebolu'da 1 ve İhsangazi'de 5 olmak üzere kapanan 60 köy yolunun 36'sı ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 19, İhsangazi'de 5 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke ettiHer yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke etti
Japonya’da cesetlerin bulunduğu tekne sahile vurduJaponya’da cesetlerin bulunduğu tekne sahile vurdu
Otomobil, karlı yolda şarampole devrildi: 4 yaralıOtomobil, karlı yolda şarampole devrildi: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar KASTAMONU köy yolu

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete girdi

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.