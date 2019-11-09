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Kastamonu'da Karadeniz'e açılan balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Karadeniz'e açılan balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü

Kastamonu'da, İnebolu Limanı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avladı.

Gece boyunca avlanan çok sayıda balıkçı teknesi, sabah saatlerinden itibaren İnebolu Limanı'na bol miktarda hamsiyle döndü.

Limandaki iskelelere yanaşan teknelerdeki hamsiler, kamyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine sevk edildi.

"Bandırmalı Hüseyin Kaptan" adlı teknenin sahibi Hüseyin Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir gecede 5 bin kasa hamsi avladıklarını söyledi.

Hamsilerin 3 bin kasasını şoka, 2 bin kasasını da piyasaya gönderdiklerini belirten Tunca, balıkların kilosunun tezgahlarda 5 ila 10 lira arasında satıldığını aktardı.

Hamsi bolluğunun devam ettiğini dile getiren Tunca, "Yalnız havalar sıcak oldu mu hamsi hızlı geçiyor. Soğuk olduğu zaman çöküp kalıyor olduğu yerde, av süresi uzuyor. İki gün önce Zonguldak Ereğli'deydik. Avlaya avlaya Cide'ye geldik. Oradan buraya geldi. İleriye Sinop'a doğru ilerler gider." dedi.

Gemlikli balıkçı Ertunç Nuray da bu yıl hamsinin bereketli olduğunu ifade ederek, "Biraz geç başladı ama hamsi var, başka bir çeşit gözükmüyor. Amasra, Cide, İnebolu, Sinop'a kadar kayıklar var. Avlanmaya devam ediyor. Bugün en az alan 2 bin 500 kasa balık aldı. Fiyatı şehir şehir değişiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hamsi bereketi İnebolu Limanı

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