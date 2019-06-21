HABER

Kastamonu'da kayıp kişinin barajda cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Fatih Küçük'ün (63), Karaçomak Barajı'nda cesedi bulundu.

Kastamonu'da kayıp kişinin barajda cesedi bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Fatih Küçük'ün (63), Karaçomak Barajı'nda cesedi bulundu.
Ailesi il dışında bulunan Fatih Küçük'ten haber alamayan yakınları, 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundu. Küçük'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramalara katılan komşuları, bugün öğle saatlerinde merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Karaçomak Barajı kenarında Küçük'e ait otomobili buldu.
İhbar üzerinde gelen jandarma ekipleri, çevrede iz takip köpeği ile arama yaptı. Çalışmada sırasında barajda erkek cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından çıkarılan cesedin Fatih Küçük'e ait olduğu belirlendi.
Balık tutarken dengesini kaybederek suya düşmüş olabileceği tahmin edilen Fatih Küçük'ün cansız bedeni, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kastamonu'da kayıp kişinin barajda cesedi bulundu

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralıÖğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
Mersin’de bir tırda 20 göçmen yakalandıMersin’de bir tırda 20 göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.