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Kastamonu'da "Kendir Ekim Şenliği" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak: - "Kendir ve kenevir ekiminde kaybettiğimiz 47 seneyi süratle kazanmamız lazım"

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak, "Kendir ve kenevir ekiminde kaybettiğimiz 47 seneyi süratle kazanmamız lazım." dedi.

Kastamonu Kenevir İnisiyatifi tarafından Kırcalar köyünde, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkentliğinden kendir başkentliğine" sloganıyla düzenlenen Kastamonu'da Kendir Ekim Şenliği'nde, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından kendir ekimi yapıldı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, kendirin önemini birçok platformda dile getirdiğini söyledi.

Kastamonu olarak lobi eksiklikleri bulunduğunu belirten Vidinlioğlu, "Kendirin ana vatanı, başkenti Taşköprü'dür. Kendir topraktaki selenyumu yukarıya çekiyor. Sarımsağa aromasını veren de selenyum. Lobimizi güçlendirmemiz, bu işe bizim öncülük etmemiz lazım." dedi.

Kendirin 50 bin çeşit üründe kullanıldığını, yan sanayisi de bulunan bir ürün olduğuna işaret eden Vidinlioğlu, "Sadece ekmekle iş bitiyor, seminerlerle, panellerle kendirin önemini mutlaka hemşehrilerimize anlatmamız lazım." ifadesini kullandı.

Dr. Yalçın Koçak ise kendirin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kastamonu'nun kenevirin başkenti olduğunu ifade eden Koçak, "Bugün İsviçreli'si, Alman'ı, Fransız'ı Kanadalı'sı neden Anadolu'da ekim peşinde? Çünkü toprak ve iklim buna elverişli. Kendir ve kenevir ekiminde kaybettiğimiz 47 seneyi süratle kazanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim alanının gelecek yıl daha da artacağını aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Bu sene Kastamonu'da 300-350 dönüm ekim yapabileceğiz. Bu çalışmaların hepsi kendirin maya çalışmaları. Bu mayayı inşallah Kastamonu'da tutturduk. Geçen seneki ekimlerimden dolayı tohum temin ettim. İnsanlarımıza tohumu parayla vermek yerine Türkmen'in adetini, töresini yerine getiriyoruz. Tohumu veriyoruz. 10 kilogram tohum aldıysa seneye 20 kilogram tohum alıyoruz. Para kullanmıyoruz. Bu adeti geliştirebilirsek ülkemizde iyi bir imece kültürünü oturtmuş olacağız."

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KASTAMONU kendir ekim şenliği kenevir Kırcalar

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