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Kastamonu'da kene can aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 20:51 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören İbrahim Göksu (70), yaşamını yitirdi.

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören İbrahim Göksu (70), yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Göksu, geçen hafta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Göksu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Göksu, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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