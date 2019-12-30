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  4. Kastamonu’da komandolar, kayıp şahsı arıyor

Kastamonu’da komandolar, kayıp şahsı arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü dolaşmak için evden ayrılan alzaymır hastasına 4 gündür ulaşılamıyor.Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Ayvatlar köyünde eşi ile birlikte ikamet eden alzaymır hastası 65 yaşındaki Kemal Vural, 26 Aralık Perşembe günü dolaşmak için evden çıktı.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü dolaşmak için evden ayrılan alzaymır hastasına 4 gündür ulaşılamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Ayvatlar köyünde eşi ile birlikte ikamet eden alzaymır hastası 65 yaşındaki Kemal Vural, 26 Aralık Perşembe günü dolaşmak için evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen ve kendisinden haber alamayan yakınları, Kemal Vural’a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Vural’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Bölgede kar yağışı ve soğuk havaya rağmen 4 gündür arama çalışmalarını sürdüren aralarında komandolarında bulunduğu ekipler, henüz Kemal Vural’ın izine rastlayamadı. Bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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