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Kastamonu'da "kombi hırsızlığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Bir depodan kombi çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da bir depodan kombi çaldığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir firmanın deposundan 34 adet kombinin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan inceleme sonucunda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen E.V, M.K, İ.K, G.K. ve M.E.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık KASTAMONU

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