Kastamonu’da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası

Kastamonu’da il genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu’da korona virüs kurallarına yönelik 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 60, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 5 olmak üzere 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında ise adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunurken, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 8 kişinin ise yurtlarda yerleştirildi.

