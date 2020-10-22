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Kastamonu’da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kastamonu’da il genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı.Kastamonu’da korona virüs kurallarına yönelik 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 60, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 5 olmak üzere 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu’da il genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu’da korona virüs kurallarına yönelik 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 60, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 9, sigara yasağına uymayan 5 olmak üzere 74 kişiye 86 bin 880 lira para cezası uygulandı. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında ise adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunurken, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 8 kişinin ise yurtlarda yerleştirildi.

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