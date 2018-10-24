Kastamonu’da maden işçileri kaza yaptı: 12 yaralı

Gürkan YILMAZ/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da maden işçilerini taşıyan midibüs ile traktörün çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Taşköprü karayolu Ayvalı Köyü mevkiinde meydana geldi. Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan işçileri taşıyan Burhan Karaoğlu (50) yönetimindeki 37 LJ 969 plakalı midibüs ile Sabri Kalafatoğlu (62) yönetimindeki 37 DA 978 plakalı küspe yüklü traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler Sabri Kalafatoğlu ve Burhan Karaoğlu ile maden işçileri İsmail Yaşar (50), İbrahim Kayabalı (51), Hasan Yaşar (50), Cengiz Çevik (45), Abdullah Aydemir (25), İsmail Kara (38), Hayati Tonturoğlu (53), İsmail Öter (63), Hamide Etyemez (36) ve Şükrü Çevik (41) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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