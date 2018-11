Kastamonu’da MHP il ve merkez ilçe yönetimi istifa etti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve merkez İlçe yönetimi üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.

MHP Kastamonu İl Başkanı İsmail Sarıoğlu, MHP Genel Merkezi’nin yeni atama kararı çerçevesinde istifa ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar teşkilatımızın, genel merkezimizin ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettik" dedi.

Türk-İslam Ülküsü doğrultusunda Ülkücü değerlerden taviz vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sarıoğlu, "1 Kasım sürecinde ve sonrasında partimiz üzerinde oynanan oyunları görerek genel merkezimizin, Liderimizin yanından ve talimatlarından bir an olsun ayrılmadık, sapmadık. Geçici heveslere tevessül etmedik. Teşkilatımızı tüm ilçelerimiz ile beraber buhranlı süreçte dimdik ayakta tuttuk. Cenab-ı Allah’ın izni ile dimdik tutacağız. Bundan sonra teşkilatımız, genel merkezimiz ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin her an yanında ve emrinde olduğumuzu bildiriyor, yeni oluşturulacak yönetim kuruluna başarılar diliyoruz" dedi.

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Fazıl Deligözoğlu'da yönetim kurulu olarak partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

