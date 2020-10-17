Kastamonu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolunda 5. kilometresinde Orhan K. idaresindeki minibüs ile Faruk K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL TARLAYA YUVARLANDI

Kazada, yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlanırken sürücüler Orhan K. ile Faruk K. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Semra Çato, Niyazi Karabacak, Yavuz Karahasan, Elif Nur Karahasan ve Kadir Karahasan ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde jandarma ve polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (İHA)



