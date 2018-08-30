Kastamonu'da minibüs yayalara çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'da minibüsün kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan N. (23) idaresindeki 37 SN 494 plakalı minibüs, Saraçlar Mahallesi Şehitler Bahçesi kavşağında yoldan çıkarak, kaldırımda yürüyen Melahat Hotoman ile 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğa ve tarihi konağa çarptı.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

