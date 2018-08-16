Kastamonu'da müstehcen görüntüler çeken kişi tutuklandı

Kastamonu'da müstehcen görüntüler çektiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentteki bir alışveriş merkezinde kadınların müstehcen görüntülerini çektiği iddia edilen N.B, ihbar üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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