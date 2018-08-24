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Kastamonu'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kastamonu'da orman yangını

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerine yönelik tehdit olmadığı belirtilirken, çok sayıda itfaiye aracının ve yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahale ettiği bildirildi.
Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35'te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23'üncü Bölge, Karayolları 15'inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.
YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELİK TEHDİT YOK
Ayrıca yangına, 2 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği ve bu aşamada yerleşim yerlerine dönük bir tehdit olmadığı belirtilerek kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kastamonu'da orman yangınıKastamonu'da orman yangını

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