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Kastamonu'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

Araç ilçesinde çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü - Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınında 20 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavşanlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter yangına müdahale etti.

Yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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KASTAMONU orman yangını

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