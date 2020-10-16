HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da orman yangını

Kastamonu’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 19:38 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Musa köyü Kurt Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Musa köyü Kurt Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, çevre ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden destek istendi. Yangın İnebolu Orman İşletme ve İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi ile kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında ormanlık alan büyük çapta zarar gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Markar Esayan hayatını kaybettiMarkar Esayan hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü sarayın bahçesinde çırılçıplak koştu Dünyaca ünlü sarayın bahçesinde çırılçıplak koştu
1/
En Çok Okunan Haberler
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj: Tehdit dili Türkiye'ye karşı işlemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj
16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika! AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
Markar Esayan hayatını kaybetti
Son dakika! Musa Orhan'ın tutuklanması talebi reddedildi
Tutuklanması talebi reddedildi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kırım yasa dışı ilhakını tanımayacaktır
Kritik toplantı sona erdi! Önemli açıklamalar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.