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Kastamonu'da orman yangını (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

YANGIN İKİ KÖYDE PANİĞE NEDEN OLDU Kastamonu'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kastamonu'da orman yangını (2) - Yeniden

YANGIN İKİ KÖYDE PANİĞE NEDEN OLDU
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, iki köyün de tehlike altında olduğu belirtildi.
TAVŞANLI VE ÇAVUŞ KÖYÜ TEHLİKE ALTINDA
Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.
VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILARAK KÖYLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI
Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Vatandaşların yangın paniği, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerdeki seslerden de anlaşıldı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde geniş alana yayılmaya başlayan alevlerin, yakındaki bir köyü tehdit etmeye başlaması ise dikkat çekti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35'te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23'üncü Bölge, Karayolları 15'inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kastamonu'da orman yangını (2) - YenidenKastamonu'da orman yangını (2) - YenidenKastamonu'da orman yangını (2) - Yeniden

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