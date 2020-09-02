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  4. Kastamonu’da orman yangını 4 ev ve 4 samanlığı da kül etti

Kastamonu’da orman yangını 4 ev ve 4 samanlığı da kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Derekaraağaç köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Derekaraağaç köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı. Tedbiren boşaltılan mahalledeki 4 ev ve 4 samanlık küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Orman yangının yerleşim yerlerine ulaşması üzerine Derekaraağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi boşaltıldı. Tekeoğlu Mahallesi’nde 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Şu ana kadar 20 hektarlık bir orman arazinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlenirken, yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopteri de destek veriyor.
Halen devam eden yangına Kastamonu ve Taşköprü başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi.

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