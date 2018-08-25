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Kastamonu'da orman yangını(6)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü.

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) KASTAMONU'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler müdahale etti. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, yangın söndürme çalışmalarını hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Temur, şöyle dedi: "Buradaki yangın saat 315.00 civarlarında çıkmış. Arkadaşlar hemen müdahaleyi yapmışlar. Şu an da çok rüzgar yok nem iyi durumda. Yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı, tehlike yok. Görünen o. 2 helikopter 15 arazöz, 7 dozer yangına müdahale etti. Köylerde ve yayla evlerde hiçbir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız da bize yardım ediyor. Burada 2 helikopterimiz bekliyor. Güneşin doğmasıyla beraber bir sıkıntı olması durumunda tekrar havalanacaklar ama ben şu an için bir sıkıntı görmüyorum." Köyde oturan Mehmet Küçükçavuş da evlerinde ve yaylalarında herhangi bir zararın olmadığını, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

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