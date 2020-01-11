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  4. Kastamonu'da ortaokul öğrencilerinden "iç ısıtan" proje

Kastamonu'da ortaokul öğrencilerinden "iç ısıtan" proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Öğrencilerin toplayıp belediyeye ait sosyal markete verdiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Kastamonu'da Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencileri, "İyilik Yap İyilik Bul Projesi" kapsamında topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyeye ait sosyal markete bağışladı.

Okulun 7/D ve 5/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gülsevin Minez öncülüğünde hayata geçirdikleri proje kapsamında yaklaşık 30 koli kıyafet topladı.

Öğrenciler yıkayıp temizledikleri kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kastamonu Belediyesi Sosyal Markete verdi.

Öğrencilerden Nehir Tuana Abdibaş, AA muhabirine, öğretmenlerinin projeden bahsettiğinde çok heyecanlandıklarını söyledi.

Projeyi çevrelerindekilerle paylaştıklarını belirten Abdibaş, "Arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza projemizi anlattık. Kullanmadıkları kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bize teslim etmelerini rica ettik. Aldığımız kıyafetleri temizledikten sonra güzelce kutulara yerleştirip buraya getirdik." dedi.

Çok güzel bir iş yaptıklarına inandıklarını vurgulayan Abdibaş, yardımların amacına ulaşmasını temenni etti.

Sosyal market şefi İsmail Dur ise projeden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Marketlerinden 200 dolayında ihtiyaç sahibinin yararlandığını dile getiren Dur, "Gıdanın yanı sıra halkımızın bize bağışladığı ikinci el kıyafetler de var. Bunları bize ulaşan ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencilerinin getirdiği yardımları da ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Soğuk kış günlerinde duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Bu tür bağışlara her zaman açığız." ifadesini kullandı.

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"İyilik Yap İyilik Bul Projesi" KASTAMONU öğrencilerin projesi

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