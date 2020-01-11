Kastamonu'da ortaokul öğrencilerinden "iç ısıtan" proje

Çok güzel bir iş yaptıklarına inandıklarını vurgulayan Abdibaş, yardımların amacına ulaşmasını temenni etti.

Projeyi çevrelerindekilerle paylaştıklarını belirten Abdibaş, "Arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza projemizi anlattık. Kullanmadıkları kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bize teslim etmelerini rica ettik. Aldığımız kıyafetleri temizledikten sonra güzelce kutulara yerleştirip buraya getirdik." dedi.

Sosyal market şefi İsmail Dur ise projeden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Marketlerinden 200 dolayında ihtiyaç sahibinin yararlandığını dile getiren Dur, "Gıdanın yanı sıra halkımızın bize bağışladığı ikinci el kıyafetler de var. Bunları bize ulaşan ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencilerinin getirdiği yardımları da ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Soğuk kış günlerinde duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Bu tür bağışlara her zaman açığız." ifadesini kullandı.

