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Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cide-İstanbul seferini yapan Hüseyin Tekiner (42) yönetimindeki 10 VP 121 plakalı yolcu otobüsü, İnebolu'nun Taşburun köyü mevkisinde karşı yönden gelen Enver Uçar (55) idaresindeki 37 NA 014 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şengül Tirzik (55) ve Sabri Yılmaz (78) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İnebolu-Cide kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

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Anahtar Kelimeler:
inebolu Taşburun köyü trafik kazası

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