HABER

Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 23:58 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Taşköprü ilçesinden Kastamonu'na giden Murat Türkmen yönetimindeki 37 LH 868 plakalı otomobil, Tekev mevkiine geldiğinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Satiye Türkmen ve Abdullah Türkmen araçtan fırlayarak yola savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Satiye Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Murat Türkmen ve Abdullah Türkmen'in tedavilerinin devam ettiği, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandıTIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Emekli polis memuru, tartıştığı kişiyi silahla yaraladıEmekli polis memuru, tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.