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Kastamonu'da otomobil bariyerlere çaptı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Araç ilçesindeki kazada aynı aileden 2 çocuk öldü, biri çocuk 3 kişi de yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, anne, baba ve küçük çocukları ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a giden Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilden fırlayan İremnur Yılmaz (16) ile kardeşi Kerem Sait Yılmaz (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan, sürücü Hakan, eşi Leyla (43) ile kızları Zeynep Zeren Yılmaz (6) ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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