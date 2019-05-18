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Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 20:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Sinop istikametine gitmekte olan Nazif Yeşilay (70) idaresindeki 34 VFD 68 plakalı otomobil, Hanönü-Boyabat karayolunun Bözbük Mezarlığı mevkisinde, önüne bir tavuk çıkınca devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Şükriye Yeşilay ağır yaralanırken tavuk telef oldu.

Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kastamonu'da trafik kazası 2 kişi yaralı

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