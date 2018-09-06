Kastamonu'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sevilay Tilkici'nin kullandığı 26 SA 782 plakalı otomobil, Kastamonu İnebolu karayolu Camiliköy yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile Sebahattin, Ali Ömer ve Berra Tilkici yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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