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Kastamonu'da otomobil devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Kastamonu'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Güneş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cide Şenpazar Karayolu'nda devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Canan Güneş, Elif Sude Güneş ve Ayşe Karabiber yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı KASTAMONU trafik kazası

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