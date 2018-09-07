Kastamonu'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Güneş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cide Şenpazar Karayolu'nda devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Canan Güneş, Elif Sude Güneş ve Ayşe Karabiber yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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