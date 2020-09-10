HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

Kastamonu’da otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde takla attı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyü Dikmenaltı Mahallesinde Abdullah Ünalan idaresindeki 34 CDK 891 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç sürücüsü Abdullah Ünalan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Ünalan ise yaralandı. Yaralanan İbrahim Ünalan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Yeni tedbirler gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!Yeni tedbirler gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!
ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu?ÖTV sonrası otomobil fiyatları ne oldu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Sigara içmek için maskesini çıkaran vatandaş, cezaya tepki gösterdi: Manyak mısınız?
Polise böyle yakalanınca cezayı yedi, tepki gösterdi
Koronavirüsle mücadeleye böyle dikkat çekti: Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın
Bakan bir daha baktı! Böyle uyarı görülmedi
DEAŞ'LI terörist Mahmut Özden'in fedaisi yakalandı
Mahmut Özden'in 'fedaisi' yakalandı
Doktor telefonda tarif etti, Onbaşı Atalay hamile kadına doğum yaptırdı
Doktor telefonda tarif etti, doğum yaptırdı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Türkiye'den sert tepki: Alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!
Yeni tedbirler gelecek mi? Ankara için kritik açıklama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.