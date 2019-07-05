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Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya’nın Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Özdemir (42) idaresindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Şaban Özdemir ile araçta bulunan S.Ö. (45), M.Ö. (16), Z.Ö. (14) ve N.Ö. (10) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı

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