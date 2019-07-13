HABER

Kastamonu'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kazada 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan annesi ve anneannesi tedavi altına alındı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile anneannesi yaralandı.

İlçede öğretmenlik yapan Leyla Kahraman (37) idaresindeki 53 EB 272 plakalı otomobil, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde yol kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Kazada yaralanan Kahraman ile 1,5 yaşındaki kızı Ülkü Mutlu ve annesi Pakize Çelik (61), 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kahraman'ın eşi Mutlu Kahraman'ın, eşinin hamile olduğunu öğrendiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projelerini radyo temsilcilerine anlattıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projelerini radyo temsilcilerine anlattı
Sandıklı’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındıSandıklı’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU ölümlü kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.