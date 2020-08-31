HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da pat pat devrildi: 3 yaralı

Kastamonu’da pat pat devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen biliye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyünde Ramazan D.

Kastamonu’da pat pat devrildi: 3 yaralı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen biliye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyünde Ramazan D. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada pat pat sürücüsü Ramazan D. (60) ile araçta bulunan 14 yaşındaki R.D. ve annesi M.D. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki R.D’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar
Herkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın inanılmaz faydalarıHerkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın inanılmaz faydaları
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan tedavi için İzmir’e geldi
Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan'ın tedavisi başladı
Yer: Tunceli! Şamualar (dağ keçileri) sürü halinde görüntülendi
Şamualar böyle görüntülendi
RTÜK'ten Akit TV hakkında inceleme kararı
RTÜK'ten Akit TV hakkında flaş karar
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar
Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip, sosyal medyadan paylaştı
Skandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.