Kastamonu’da pikap, su kanalına uçtu: 1 ölü

Kastamonu’da HES inşaatında çalışan pikap, su kanalına uçtu. Su kanalında kaybolan sürücünün, ekiplerin arama kurtarma çalışması sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Terke Köyünde Hidroelektrik Santrali (HES) şantiyesinde çalışan 26 yaşındaki Fatih Can Kartal idaresindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte su kanalına düşen aracı kurtardı. Kurtarılan aracın içerisinde sürücü bulunamayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleriyle birlikte kayın sürücü Fatih Can Kartal’ı arama çalışmasına başladı.

Aynı zamanda su seviyesini düşürmek için de barajın kapakları kapatıldı. Bir süre devam eden arama kurtarma çalışması sonrasında Fatih Can Kartal’ın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı. Kartal’ın cenazesi, ekipleri tarafından dere yatağından çıkartılarak Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.