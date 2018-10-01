Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 100 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanlarının yanı sıra çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından, sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...
THY uçağında korku dolu dakikalar!
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!
Önemli gelişme! O topraklar kaybedilebilir!
Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!
Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı
Çöpe atmadı, saatlerce uğraştı! Dönüştüğü şey inanılmaz
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum