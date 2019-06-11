Kastamonu'da sağanak etkili oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Taşköprü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kaba Deresi taştı.

Üstatlar Mahallesi'nin cadde ve sokakları sular altında kalırken bazı binaların giriş katları zarar gördü.

Sular altında kalan cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından çekildi. Yolardaki sular belediye ekipleri tarafından su motorları ile tahliye edilmeye çalışılıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

