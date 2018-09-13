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Kastamonu'da sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlarda hasara neden oldu

Kastamonu'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar binalara sığındı, sürücüler araçlarını kapalı otoparklara çekmeye çalıştı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlarda hasara yol açtı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt katlardaki iş yerlerini su bastı.

Yayalar yürümekte, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kent sakinlerinden Özgür Coşkun, AA muhabirine, yağışın başladığı sırada dolmuşta olduğunu belirterek, "Dolmuşta ilerlerken bir anda patır kütür diye sesler gelmeye başladı. Dolmuşun içi adeta korku filmlerindeki gibi oldu. Ben daha önce bu kadar büyük dolu görmemiştim. Arabaların kaportaları zarar görürken camları kırıldı." diye konuştu.

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