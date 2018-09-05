Kastamonu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Kastamonu-Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi.
Ulaşımın tek yönlü kontrollü olarak sağlandığı yolda karayolları ekipleri ile vatandaşlar, ağaçları iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırdı.
Vatandaşlardan Mehmet Haliloğlu, sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu belirtti.
Rüzgar nedeniyle ağaçların yıkıldığını ifade eden Haliloğlu, "Rüzgar aniden etkili oldu. Ağaçlar yollara yıkıldı. Evimizde zarar yok. Herhangi bir can ya da mal kaybımız yok." diye konuştu.
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