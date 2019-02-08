Kastamonu'da sahte para operasyonu

Kastamonu merkezli düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında piyasaya 80 bin lira sahte para sürdükleri iddia edilen kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.U, İ.A, O.Y. ve İ.M. gözaltına alınırken, evlerde sahte 120 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

E.U. ve İ.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Y. ve İ.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların mahkemede parayı çöplükte bulduklarını iddia ettiği öğrenildi.

