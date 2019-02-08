HABER

Kastamonu'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Zanlılar mahkemede sahte parayı çöplükte bulduklarını iddia ettiler

Kastamonu merkezli düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında piyasaya 80 bin lira sahte para sürdükleri iddia edilen kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.U, İ.A, O.Y. ve İ.M. gözaltına alınırken, evlerde sahte 120 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

E.U. ve İ.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Y. ve İ.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların mahkemede parayı çöplükte bulduklarını iddia ettiği öğrenildi.

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklamaZonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Kastamonu Emniyet Müdürlüğü sahte para operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

F.Bahçe'de 8 isim yolcu

F.Bahçe'de 8 isim yolcu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.