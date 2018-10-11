Kastamonu'da sanatçı ve akademisyenlerden sergi

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde, 3 ülkeden sanatçılar ile akademisyenlerin katılımıyla karma ve kişisel sergi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda açılan karma sergi ile Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Noyan Güven ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok'un kişisel sergilerinde yaklaşık 120 eser bulunuyor.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhi Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karma sergide yaklaşık 80, kişisel sergide ise 40 eserin yer aldığını söyledi.

Karma sergide Türkiye, Bosna Hersek ve İran'dan sanatçıların eserlerinin bulunduğunu belirten Konak, çini, resim, grafik tasarım, kaatı, tezhip, minyatür, keçe sanatları ile ilgili eserlerin sergilendiğini anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Noyan Güven de sergide 20 eserinin bulunduğuna işaret ederek, "Ebru üzerine çalışmalar yapıyorum. Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve dışarıdan gelenlerin ilgisinden çok memnunuz. Sergide beklenilenin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kastamonu'ya elimizden geldiğince değer katmaya devam edeceğiz." dedi.

Dr. Öğr. üyesi Hüseyin Elitok ise tezhip eserleri ile sergiye katıldığını dile getirerek, "Tezhip sanatı Türk kitap sanatları içinde en önemli sanatlardan biri. Sergide 20 eserim bulunuyor. İdare, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgisi var. Sanata olan bu ilgi beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sergi 13 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

