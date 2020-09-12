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Kastamonu’da şarampole yuarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Daday’da Kadir Can S.

Kastamonu’da şarampole yuarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday’da Kadir Can S. yönetimindeki 35 ETY 46 plakalı Ford marka otomobil, Daday’a bağlı İnciğez Köyü Çiftlik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Can S., Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen araç ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak kaza yerinden kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu’da şarampole yuarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

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