Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu ve İstanbul'daki bazı noktalara operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken 9 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı
SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!
Donetsk'ten flaş açıklama: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var
Suudi Arabistan çılgın projenin düğmesine bastı! Hedefte Türkiye ve Katar var
Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Okuyucu Yorumları 0 yorum