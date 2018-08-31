Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu ve İstanbul'daki bazı noktalara operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken 9 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

