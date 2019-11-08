HABER

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 21:30 | Son Güncelleme

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin yanı sıra telefon kablosu hırsızlığı ile kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 kişinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bazı tarihi eserler ile Türk Telekom'a ait olduğu düşünülen telefon kabloları bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Erdoğan’ın Washington Gündeminde Neler Var?Erdoğan’ın Washington Gündeminde Neler Var?
Almanya'da Mevlit KandiliAlmanya'da Mevlit Kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç ilçesi KASTAMONU silah kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir

BM: Devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Eylem hazırlığındaydılar! 8 DEAŞ'lı tutuklandı

Bülent Arınç’ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.