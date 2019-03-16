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Kastamonu’da silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli Köyünde ikamet eden 84 yaşındaki Tahir Kaya, odun motoru almak için eve gelen köylüsü Mahir Açıkgöz tarafından evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli Köyünde ikamet eden 84 yaşındaki Tahir Kaya, odun motoru almak için eve gelen köylüsü Mahir Açıkgöz tarafından evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Tahir Kaya’nın cenazesi, cenaze aracına konularak Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırıldı. Tahir Kaya’nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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