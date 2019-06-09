Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi Mevkisinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Cevat Ahatoğlu ile yanında bulunan Mert G. ve Nuray D. yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Ahatoğlu, yaşamını yitirdi. Mert G. ve Nuray D. kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

