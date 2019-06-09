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Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

Kastamonu’da gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi mevkisinde iki grup arasında iddialara göre laf atma dolayısıyla tartışma çıktı.

Kastamonu’da gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi mevkisinde iki grup arasında iddialara göre laf atma dolayısıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir araç içerisinden rastgele açılan ateş sonrasında tabancadan seken kurşunun isabet ettiği Cevat Ahatoğlu (28) ile yanında bulunan Mert G. ve Nuray D. yaralandı. Yaralılardan Mert G. ile Nuray D., kendi imkanlarıyla Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine giderken Cevat Ahatoğlu ise olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cevat Ahatoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahatoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Ayrıca silahlı saldırıda olay yerinde bulunan S.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen A.Ş. ile aynı araçta bulunan arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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