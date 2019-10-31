HABER

Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 01:49 | Son Güncelleme

Hanönü ilçesinde bir kamyoncu, tartıştığı Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı'nın oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı - Olayda dernek başkanı ile muhtar hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hanönü'ndeki bir madenden yük taşıyan kamyoncu Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında ilçedeki bir benzin istasyonunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hüseyin E, akrabaları Halil E. ve Gökhan E. ile Hüseyin Çorbacı'nın ilçe merkezinde oturduğu kahvehaneye geldi.

Hüseyin E, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin Çorbacı ve birlikte oturduğu Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan ambulanslarla götürüldükleri Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Hüseyin E, Halil E. ve Gökhan E, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken hayatını kaybettiBeşiktaş'ta kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu'da cinayet 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den "Barış Pınarı Harekatı'nın Bağdadi saldırısını geciktirdiği" iddialarına yalanlama

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’da kabul edilen başörtüsü yasağına tepki

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Gülse Birsel, Hürriyet'ten istifa etti

Gülse Birsel, Hürriyet'ten istifa etti

TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.