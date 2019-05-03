Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 ölü

Kastamonu'da 16 yaşındaki bir çocuk, Öz Taşköprü Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Nejdet Özsoy'u silahla öldürdü.
Cevizli Park mevkisinde Taşköprü ilçesine giden minibüslerinin beklediği alana giden H.C.K. (16), burada 37 LJ 008 plakalı minibüsünün içerisinde oturan Özsoy'a (50) tabancayla ateş etti.
Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan H.C.K, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Özsoy'un cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya tanık olan ve baygınlık geçiren bir kişi de 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, birkaç gün önce Özsoy ile H.C.K. arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.
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