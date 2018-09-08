Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "Siyez Festivali" düzenlendi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İhsangazi Belediyesine ait parkta düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, kentin turizm alanında ciddi bir atılım içerisinde olduğunu söyledi.

Gastronomi turizminin önemine dikkati çeken Karadeniz, "Gastronomi turizminde marka ürünler önemli. Kastamonu önemli bir marka ürününe sahiptir. O da siyezdir. Siyeze artık marka ürün diyebiliriz. Bu konuda uzaktan yakından ilgili olan herkes siyezi biliyor. Siyez deyince önce akla vilayet olarak Kastamonu, onun ilçesi olarak da İhsangazi geliyor. İhsangazi, uzun soluklu yapmış olduğu çalışmanın meyvelerini toplama dönemine germiştir." dedi.

Vali Karadeniz, siyezle ilgili çalışmaların sürmesi gerektiğine de işaret ederek, "Mükemmelliğin sınırı yoktur. Ne kadar bu çalışmayı sürdürürseniz, ne kadar bu konu üzerinde durur ve yeni ürünler geliştirirseniz o zaman göreceksiniz ki 5-10 yıl sonra siyez Türkiye'nin tartışılmaz turizm ürünlerinin ve gastronominin önde gelen parçalarından birisi olacak." diye konuştu.